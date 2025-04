Ospedale di Ragusa. L’odissea di un paziente in urologia. Riceviamo

Ci sono utenti che continuano a lanciare grido di allarme, riguardo al malfunzionamento della divisione di urologia dell’ospedale Giovanni Paolo II. Per tale ragione, il sig. Salvatore, non riuscendo a trovare un interlocutore che lo ascoltasse, ha deciso di prendere carta e penna, e rivolgersi alla nostra redazione, raccontandoci passo passo tutto quello che ha dovuto subire, nel corso degli anni. Lo ha fatto, dopo aver tentato un’interlocuzione col Direttore generale dell’Asp, (ma la nota di protesta pare sia rimasta impigliata tra le varie scartoffie). Quello che vi raccontiamo sono i fatti accaduti a Salvatore.

– “Anno 2005: primo intervento per carcinoma del colon con ricanalizzazione;

– Anno 2009 intervento per K della vescica, intervento chirurgico di cistectomia e posizionamento di tutori ureterali bilaterali con esiti di I.R.C.;

– Il 5 ottobre, a seguito di forti dolori alla regione lombare sx, vado al pronto soccorso di Ragusa, in cui hanno stabilito di trasferirmi al reparto urologia, dove l’urologo di turno ha chiesto di chi ero paziente, non essendo suo paziente mi dovevo rivolgere al mio medico. Dopo i vari tentativi dal pronto soccorso di convincere l’urologo di turno, visti i forti dolori che in quel momento accusavo e un forte tremolio per la febbre alta, si decideva a visitarmi. Vista la situazione e il mio stato, mi ha sottoposto a rimozione dei tutori ureterale destro e sinistro con tentativo di riposizionamento, purtroppo, non riuscito e rimandato a casa.

– Il 6 ottobre, visto che i dolori diventavano sempre più insopportabili, sono tornato al pronto soccorso, dove veniva fatto un secondo tentativo dal tecnico del reparto urologia che si adoperava in sala Angiografia, al controllo/sostituzione del catetere sx, nelle difficoltà a trovare dove inserire il catetere, finalmente dice il medico, (parole sue) “sono riuscito a trovare il buco, dove inserire il catetere, che ho avuto una botta di culo”, poiché lui era riuscito a trovare il buco dove mettere il catetere, ma anche stavolta nada de nada, esito negativo, per cui è stato necessario il ricovero;

– Il 7 ottobre, nonostante i forti dolori, e i pochi liquidi nella sacca, a dimostrazione che anche questa volta qualcosa non era andata nel modo giusto, mi fanno consultare da un’anestesista, che mi ha chiesto se qualcuno nel corso della mia “odissea” mi aveva parlato di possibile presenza di metastasi, chiedendomi di visionare le mie cartelle cliniche dei vari interventi. A questo punto, ho capito che dovevo andarmene prima possibile altrove dove sicuramente non andavano per tentativi. Ho messo firma insieme ai miei familiari, facendomi dimettere, contro il parere dei medici, perché nei due giorni di permanenza non ho avuto nessun riscontro positivo, con la diagnosi di sepsi severa in paziente con idronefrosi sx;

– Visti i dolori persistenti e nessuna soluzione per poterli lenire, ho pensato bene di recarmi all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove mi veniva rilevato un grave stato settico e grave I.R.C., quindi, sottoposto a sostituzione dei tutori ureterali, con conseguente ricovero nel reparto malattie infettive, fino alla risoluzione della criticità. A oggi – ha detto il sig. salvatore – non mi sono mai pentito di essermene andato dall’ospedale di Ragusa contro il parere dei sanitari, poiché ho riscontrato poca professionalità, a differenza dell’ospedale di Catania, dove sono stato accudito immediatamente, mi sono stati posti i tutori a regola d’arte, che ancora oggi, mi permettono di vivere in modo adeguato, nonostante qualche dolore che riesco a sopportare. Ciò che conta per me adesso – ha detto Salvatore – e di non essere in pericolo di vita, grazie al personale e medici dell’ospedale di Catania, che si sono dimostrati dei veri professionisti e mi hanno salvato la vita”. Questa che abbiamo oggi riportato è la storia di un cittadino “qualunque” che ha dovuto patire quello che la sanità riesce a offrire oggi. per “fortuna” non sempre è così!

