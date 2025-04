Calcio, il Modica sciupa l’occasione con la Gioiosa e perde la vetta

MODICA – GIOIOSA 0 – 0

MODICA – Non riesce a sfruttare il fattore campo il Modica, incappando in un pareggio casalingo tutt’altro che esaltante contro una Gioiosa che, pur senza brillare, porta a casa un punto prezioso. La prestazione dei rossoblù di mister Ferrara è apparsa ben al di sotto delle aspettative, caratterizzata da prevedibilità nelle manovre, lentezza nella circolazione di palla, imprecisione nei passaggi e una generale mancanza di lucidità.

La Gioiosa, dal canto suo, non ha dovuto compiere particolari sforzi per imbrigliare un Modica spento e poco propositivo in fase offensiva. Anzi, la compagine messinese ha saputo contenere agevolmente le rare sortite avversarie, portando a casa un punto che sa di vittoria, soprattutto alla luce del contemporaneo successo del Milazzo sulla Leonfortese.

Se il reparto arretrato del Modica ha tutto sommato tenuto botta, complice anche la scarsa incisività degli ospiti, è il settore avanzato a destare le maggiori preoccupazioni. Già assente nelle ultime uscite per pericolosità e concretezza, l’attacco rossoblù anche oggi non è riuscito a pungere, lasciando la sensazione di una squadra sterile e priva di idee negli ultimi metri.

A una sola giornata dalla conclusione del campionato, questo passo falso casalingo costa caro al Modica, che cede la vetta proprio al Milazzo. Il calendario ora recita un finale di stagione al cardiopalma: il prossimo 27 aprile il Milazzo sarà ospite dello Jonica, mentre il Modica sarà chiamato a riscattarsi nella trasferta contro il Rosmarino.

La delusione è palpabile tra i tifosi modicani, che speravano in un finale di stagione diverso. Ora la squadra di Ferrara è chiamata a reagire con orgoglio nell’ultima partita, sperando in un passo falso del Milazzo per poter ancora coltivare il sogno della promozione. Ma la prestazione odierna lascia più di un interrogativo sulla reale tenuta mentale e fisica della squadra in questo cruciale momento del campionato.

RISULTATI

Avola – Aci S.Antonio 2 – 0

Misterbianco Vittoria 0 – 7

Imesi Atl. Catania – Jonica 1 – 2

Milazzo -Leonfortese 2 – 0

Modica – Gioiosa 0 – 0

Nebros – Mazzarrone 1 – 2

Real Siracusa – Leonzio 2 – 1

Palazzolo – Rosmarino 2 – 0

CLASSIFICA

Milazzo 63

Modica 61

Vittoria 60

Avola 55

Nebros 51

Imesi e Palazzolo 38

Gioiosa e Leonzio 37

Rosmarino 35

Jonica 34

Leonfortese 33

Mazzarrone 31

Aci S.Antonio 25

Real Siracusa 24

Misterbianco 6

