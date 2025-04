Successo del 7° Corso per Istruttori BLSD: impegno per la Vita nel Distretto Rotary 2110

ISPICA. Un’onda di entusiasmo e partecipazione ha caratterizzato il 7° Corso per Istruttori BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) della Commissione BLSD del Distretto 2110 Sicilia Malta, svoltosi il 29 e 30 marzo presso l’I.I.S.S. “Curcio” di Ispica, e organizzato magistralmente dal gruppo IBLEO della Commissione.

L’evento ha visto la presenza complessiva di 85 istruttori istruttori provenienti da tutta la Sicilia che nelle due intense giornate di lavori hanno alternato lezionie relazioni frontali di aggiornamento ad attività con simulatori e attività didattica.

L’obiettivo del corso è statala formazione di 27 nuovi istruttori BLSD e il retraining di 58 istruttori attivi su tutto il territorio della regione.

Nell’ambito delle attività di formazione inoltre il programma della mattina di domenica ha consentito di formare, certificandone e registrandone le competenze alla Centrale Operativa dell’Emergenza Sanitaria di Catania, 77 esecutori BLSD provenienti tutti dal territorio ibleo, e per la maggior parte giovanissimi, che da oggi sono in grado di intervenire

tempestivamente e in modo idoneo in caso di arresto cardiaco eseguendo le manovre salvavita in attesa dell’arrivo

L’evento è stato quindi un chiaro segnale dell’importanza della formazione in primo soccorso e della solidarietà che caratterizza i valori rotariani ed è stato essenziale per promuovere la cultura del primo soccorso e diffondere competenze vitali in situazioni di emergenza.

La formazione delle persone alle manovre di primo soccorso è una delle iniziative più importanti e coinvolgenti dell’attività del Distretto 2110 a favore della Gente del nostro territorio. La grande partecipazione ha dimostrato quanto sia sentita questa esigenza. Investire in formazione significa salvare vite umane, ha dichiarato il Presidente distrettuale BLSD, Maurilio Carpinteri, sottolineando l’importanza di queste attività per il benessere collettivo.

Il Rotary è infatti da sempre impegnato in progetti di servizio a livello mondiale, ha ribadito il suo ruolo attivo nel promuovere buone pratiche salvavita.

Fondamentale è stata la collaborazione con l’Istituto Secondario Superiore “Curcio”, messo a disposizione dal dirigente prof. Maurizio Franzò, il quale ha coordinato il supporto di docenti e studenti della sezione Alberghiera, creando un’atmosfera di condivisione e apprendimento che ha arricchito molto l’intero evento.

L’iniziativa è stata promossa dalla Commissione BLSD del Distretto Rotary 2110 che in poco più di dieci anni di attività, grazie alla visione del suo ideatore Goffredo Vaccaro, oggi Presidente Onorario,ha organizzato oltre 600 corsi BLSD in Sicilia formando più di 11.000 persone che oggi, grazie alle competenze acquisite contribuiscono a salvare numerose vite.

Un programma di formazione ambizioso e complesso che allarga di anno in anno il suo impegno e il suo impatto sul territorio con aggiornamento e ricerca della qualità.

Il gruppo IBLEO che ha organizzato il corso ha avuto il privilegio di essere guidato con grande dedizione e dalla responsabile provinciale Tina Alfieri, insieme a un team di istruttori eccezionali: Salvatore Bonincontro Puglisi, Giuseppe Caschetto, Enrica Guccione e Concetta Micciché che hanno lavorato sul territorio di Ispica in cooperazione con la Commissione.

L’evento ha rappresentato un ulteriore passo avanti nel percorso di sensibilizzazione e formazione sulla rianimazione cardiopolmonare, confermando il Distretto 2110 come punto di riferimento per la formazione BLSD in Italia. La presenza di una platea così numerosa e motivata dimostra che, nel mondo del Rotary, l’impegno per la comunità e la formazione continua sono valori centrali e irrinunciabili.

Il successo di questo corso non è solo un traguardo organizzativo, ma un investimento nel futuro delle nostre comunità, un passo necessario verso una società più sicura e consapevole. Con il continuo supporto del Rotary e delle istituzioni locali si può infatti diffondere capillarmente la cultura del primo soccorso.

Un ruolo cruciale è stato ricoperto dagli sponsor e dalle autorità locali che hannosin dall’inizio sostenuto con entusiasmol’evento consentito con la loro generosità e attenzione di garantire la realizzazione dell’evento, contribuendo al suo successo e alla sua sostenibilità:

Fondazione Iolanda e Francesco Ciurciu’

BAPS

Coldiretti Sicilia

Coop gruppo Radenza

Bella sicilia

Dm Barone

Farm

Riofavara

Cantina Curto

Caffe Giuca

Criatura

La peonia

A loro va un caloroso ringraziamento per l’aiuto e il supporto senza il quale non sarebbe stato possibile realizzare il progetto.

