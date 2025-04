Volley Modica: premiate le squadre U19 e U17 campioni territoriali

Giornate impegnative per le squadre giovanili e per le formazioni minori della Volley Modica impegnate nei campionati di categoria.

Nei campionati under 19 e under 17, le due compagini biancoazzurre che hanno conquistato il titolo di campione territoriale nell’ultima partita di campionato sono state premiate dal presidente del Comitato Monti Iblei, Gianni Giurdanella che si è complimentato con coach Ciccio Italia per il percorso netto di entrambi i sestetti che prossimamente rappresenteranno il Comitato alla fase regionale, dove si confronteranno con le altre realtà della Sicilia pallavolistica.

“Questo successo ottenuto dalle nostre squadre – puntualizza il responsabile del settore giovanile della Volley Modica, Giorgio Scavino – è da condividere con le altre società del territorio che a vario titolo hanno collaborato e contribuito con il prestito di alcuni atleti che ci hanno permesso di formare due sestetti di livello che dopo aver vinto il titolo Territoriale, hanno le carte in regola per poter lottare anche per il successo finale”.

Per quanto riguarda il campionato Under 15, la formazione modicana ha chiuso la stagione con un successo in tre set sul campo della Pro Players Siracusa. La formazione modicana ha chiuso al terzo posto in classifica, un risultato lusinghiero che va oltre le aspettative e che premia il grande lavoro svolto con passione da Francesca Giucastro che ha formato una squadra partendo dalle fondamenta che grazie all’impegno dei giovani atleti è arrivata a togliersi anche qualche bella soddisfazione.

In 1^ Divisione, arriva una sconfitta per 3- 0 sul campo della GP Carlentini. I ragazzi di Francesca Giucastro hanno lottato con determinazione, ma la maggiore esperienza del sestetto aretuseo ha fatto la differenza nelle fasi cruciali dei set, dove i giovani modicani (per la maggior parte Under 15) hanno pagato dazio.

Torna al successo in trasferta la formazione di serie C, che riaccende le speranze salvezza andando a vincere in tre set in riva allo Stretto sul campo della Team Volley Messina. Un successo che permette ai giovani “Galletti” di Ciccio Italia di tenere vive le speranze di preservare la categoria.

Salva