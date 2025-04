Ordine Commercialisti Ragusa. Convegno su Intelligenza artificiale e i sostegni che può fornire

L’intelligenza artificiale e il sostegno che può essere fornito ai professionisti. L’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa ha promosso un convegno per fare il punto sull’apporto delle innovazioni tecnologiche e su come le stesse possono essere utilizzate al meglio per cercare di fornire ancora maggiori garanzie di supporto agli assistiti. Dopo l’introduzione del presidente dell’Ordine, Maurizio Attinelli, il quale ha affermato che il commercialista deve necessariamente gestire le opportunità che può offrire l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, ammonendo che coloro i quali non la utilizzeranno saranno lentamente, ma inesorabilmente, estromessi dal mercato del lavoro, sono intervenuti i due relatori. Ai numerosi presenti, il prof. Simone Brancozzi, docente alla Luic di Castellanza, e il prof. Francesco Rundo, docente presso l’Università di Catania, hanno illustrato una panoramica sull’attuazione pratica dei sistemi attraverso l’evoluzione digitale negli studi dei commercialisti, le possibili minacce e l’evoluzione del mercato che riguarda i professionisti in questione. Al termine, i presenti hanno posto ai due brillanti relatori numerosi e interessanti quesiti.

