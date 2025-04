Ha perso, per cause da stabilire il controllo della sua utilitaria finendo contro un camion che proveniva dal senso inverso. È accaduto intorno alle 13 in Via Torre Cannata a Modica. Lo scontro è stato violento. Gravi i danni ai feriti. Sul posto, per i rilievi, la polizia locale e il 118 per soccorrere il conducente dell’utilitaria che ha riportato traumi e ferite alla testa.

