Pozzallo, incontro tra ASP e Comune: potenziamento della medicina territoriale e Casa di Comunità “pilota”

Si è tenuto oggi a Pozzallo un incontro cruciale per il futuro della sanità locale, con al centro il potenziamento della medicina territoriale. Il Direttore generale dell’ASP di Ragusa, Giuseppe Drago, ha incontrato il Sindaco Roberto Ammatuna, insieme al Direttore f.f. del Distretto sanitario di Modica, Claudio Caruso, e al Direttore dell’U.O.C. Assistenza sanitaria e specialistica di base, Carmela La Terra.

L’attenzione principale è stata rivolta alla proposta del Sindaco Ammatuna di trasferire il Presidio Territoriale di Emergenza (PTE) presso la nuova Casa di Comunità di via Orione. Il Sindaco ha evidenziato come l’integrazione del PTE con il presidio di continuità assistenziale della Guardia Medica, già presente nella struttura, garantirebbe una presenza medica H24, rispondendo in modo più efficace alle esigenze della comunità. Il Direttore generale Drago ha mostrato apertura verso questa proposta, impegnandosi a valutare le soluzioni organizzative più adeguate.

Nella stessa giornata, la Casa di Comunità di Pozzallo ha ricevuto la visita degli ispettori di Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali). La struttura è stata infatti selezionata come “pilota” per la sperimentazione del nuovo modello assistenziale previsto dalle Linee d’indirizzo dell’Assessorato regionale alla Salute.

Il Sindaco Ammatuna ha espresso soddisfazione per l’incontro e per l’attenzione dimostrata dall’ASP verso le esigenze di Pozzallo, sottolineando il ruolo strategico della città per la Sicilia sud-orientale.

Il Direttore generale Drago ha evidenziato l’importanza della Casa di Comunità come punto di riferimento per i servizi sanitari di prossimità, sottolineando la necessità di coinvolgere pienamente i medici di base. Ha inoltre confermato l’impegno a valutare attentamente la proposta del Sindaco Ammatuna per ottimizzare la risposta alle esigenze della popolazione.

