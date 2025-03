Alla 1^ prova del campionato regionale Endas di Erice buoni risultati per la Motyka Modica

Si è disputata ieri a Erice (Casa Santa), la prima prova del campionato regionale Endas di Ginnastica Artistica.

Tra i sodalizio siciliani, presente anche la Motyka Modica che ha difeso con orgoglio i colori della città della Contea ottenendo anche dei buoni risultati.

Nella categoria “Giovani” gradino più alto del podio per Sveva Macauda.

Podio per la Motyka Modica anche nella categoria “Ragazze” dove Flavia Macauda si è classificata al terzo posto precedendo la compagna di squadra Agnese Durante che ha concluso ai piedi del podio (4 posto).

Da non sottovalutare, visto il livello alto della competizione, la prestazioni di Diletta Calvo che nella categoria “Allieve” ha concluso all’ottavo posto, mentre nella stessa categoria al decimo posto si è classificata Sveva Puma.

“E’ stata una prima prova regionale emozionante – spiega l’istruttrice Mariastella Vittorio – dopo tanta preparazione e duro lavoro è arrivato il primo posto per Sveva Macauda nella categoria Giovani e per Flavia Macauda nella categoria Ragazze. Peccato per Agnese Durante che per solo per 0,10 non è salita sul podio, ma va bene così perchè quelle che abbiamo affrontato sono gare un po’ più difficili dove la maggiore esperienza di atlete “veterane” ha fatto la differenza. Ottime anche le prove di Sveva Puma e Diletta Calvo che per la prima volta hanno gareggiato in una categoria un po’ più complessa.

L’appuntamento con la ginnastica artistica Endas regionale è per il 12 aprile con la seconda prova sempre a Erice.

Salva