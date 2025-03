DC e Radici Iblee: “Prendiamo atto della rottura del dialogo di alcune sigle del Centrodestra. Il nostro progetto va avanti”

Prendiamo atto della decisione assunta dalle sigle politiche del cosiddetto Centrodestra, riguardo la candidatura alla Presidenza del Libero Consorzio Comunale di Ragusa. Tuttavia, non possiamo che constatare come tale scelta sia avvenuta al di fuori di qualsiasi tavolo di confronto inclusivo, rompendo di fatto il dialogo e chiudendo ogni possibilità di un confronto aperto e costruttivo.

Le sigle che hanno sottoscritto il comunicato ufficiale della candidatura sono chiaramente espressione della Destra. Di conseguenza, non si può più parlare di un vero Centrodestra, senza considerare anche il Centro. In realtà, siamo di fronte alla deriva di un atteggiamento che ha imposto un nome senza alcuna consultazione con il gruppo che vanta il maggiore radicamento nel territorio e in tutti i comuni interessati, con chi lavora costantemente a contatto con i cittadini, con chi traduce in azioni concrete le esigenze del territorio.

La nostra candidatura alla Presidenza del Libero Consorzio Comunale di Ragusa resta quella del Sindaco di Acate, l’avvocato Gianfranco Fidone, giovane e affermato professionista, che ha dato alla città di Acate prospettiva e crescita, riuscendo a portare un’azione amministrativa di valore e visione. Gianfranco Fidone è la persona giusta per occuparsi della gestione della provincia, portando competenza, esperienza e un approccio rinnovato alla politica.

Stiamo inoltre collaborando con tutte le realtà civiche che non si identificano in queste sigle politiche, per dare vita a un’alternativa concreta, radicata e capace di rispondere realmente alle necessità del territorio.

Il nostro dialogo resta aperto ad un confronto unitario perché siamo per l’unità del Centrodestra, convinti che solo unendo le forze si possa veramente rappresentare al meglio le esigenze della nostra Provincia e dei suoi cittadini.

Non intendiamo tuttavia entrare in un dibattito sterile, né vogliamo alimentare tensioni inutili. La nostra missione rimane chiara: continuiamo a lavorare con impegno e umiltà per rappresentare al meglio le istanze dei cittadini e delle comunità locali. Un lavoro che, fin dal primo giorno, non si è mai interrotto e che proseguirà con la stessa determinazione di sempre.

