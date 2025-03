A Ragusa la “Giornata nazionale della salute della donna”

In occasione della “Giornata nazionale della salute della donna” mercoledì 16 aprile alle 17, presso il Centro Commerciale Culturale di via Giacomo Matteotti 61 a Ragusa, organizzato dalla Consulta Femminile e con il patrocinio del Comune di Ragusa e dell’Asp si svolgerà un incontro su “Osteoporosi e menopausa: un legame da comprendere”. Sul tema si confronteranno due esperte in materia che esploreranno il campo della prevenzione e la cura della fragilità ossea e i cambiamenti ormonali durante la menopausa.

L’iniziativa è mirata a comprendere i cambiamenti, affrontare le sfide e promuovere il benessere a ogni età per non perdere l’opportunità di conoscere con consapevolezza sia l’osteoporosi sia la menopausa.

Il programma della giornata prevede i saluti istituzionali del sindaco di Ragusa Peppe Cassi e del Direttore Generale dell’Asp Ragusa Giuseppe Drago ai quali seguiranno gli interventi di Elvira Adamo, assessora alle Pari Opportunità, su “Diritti, salute e servizi: verso un sistema inclusivo per le donne” e di Giovanni Iacono, assessore alla Sanità su “Salute e benessere: l’integrazione sociosanitaria per le donne”.

Relazioneranno Sara Lanza, fisiatra, direttrice sanitaria Asp Ragusa su “L’attività motoria e l’osteoporosi post-menopausa” e Nuccia Pace, ginecologa, direttrice UOSD, Coordinamento Consultori ASP Ragusa su “Menopausa: opportunità per un nuovo inizio.

Condurrà i lavori Gianna Miceli, presidente della Consulta Femminile del Comune di Ragusa.

Salva