Questa notte torna l’ora legale. Più luce da domenica

Nella notte tra sabato 29 e domenica 30 marzo torna l’ora legale: le lancette di tutti gli orologi andranno spostate in avanti di un’ora, dalle 2 alle 3. La brutta notizia è che si dorme un’ora in meno, quella buona che si conquista un’ora di luce in più alla sera e che il cambio orario contribuirà anche al risparmio energetico. L’idea di spostare le lancette dell’orologio avanti di un’ora nei mesi più luminosi risale al XVIII secolo, quando Benjamin Franklin suggerì per primo che una maggiore esposizione alla luce naturale avrebbe ridotto il consumo di candele. Tuttavia, il primo vero utilizzo dell’ora legale avvenne durante la Prima Guerra Mondiale: la Germania e l’Impero Austro-Ungarico la introdussero nel 1916 per risparmiare energia e ridurre l’uso di carbone.

