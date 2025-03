“I lolli che favi” di Modica sabato mattina su LA7

Dopo il cioccolato, la scaccia e il pane, un altro prodotto della gastronomia modicana, figlio della tradizione, approda sulla vetrina delle tv nazionali. I “lolli con le fave” saranno protagonisti della puntata di domani, sabato 29 marzo, alle 11:30, della trasmissione di La7 ‘L’ingrediente perfetto a tu per tu con la Sicilia’.

La troupe della trasmissione ha fatto visita a Modica, accompagnata dal GAL Terra Barocca e dall’assessore Tino Antoci. Insieme hanno visitato l’agriturismo “Il Melograno”, di Salvatore Cassarino, dove Umberto e la signora Maria hanno preparato questa pietanza tipica.

I “lolli con le fave” sono un piatto semplice ma ricco di sapore, che affonda le sue radici nella tradizione contadina modicana. I “lolli” sono un tipo di pasta fresca fatta in casa, simile alle tagliatelle ma più corte e larghe, mentre le fave sono un legume molto diffuso in Sicilia, soprattutto nella zona di Modica.

La ricetta tradizionale prevede l’utilizzo di fave fresche, che vengono cotte lentamente con cipolla, sedano e carote, e poi condite con olio extravergine d’oliva e pecorino grattugiato. In alcune varianti si aggiunge anche la pancetta o il guanciale.

La trasmissione di La7 è un’occasione importante per far conoscere al grande pubblico le eccellenze gastronomiche del territorio modicano, e per valorizzare le tradizioni culinarie locali. Un’opportunità per promuovere il turismo enogastronomico e per sostenere le produzioni tipiche del territorio.

