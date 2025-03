Polemiche sul set, per un tweet tra attrici

Sotto accusa è finito il tweet lanciato nell’agosto dell’anno scorso dall’attrice Rachel Zegler nei confronti della star israeliana Gal Gadot. Quest’ultima nel film “Biancaneve” prodotto da Marc Platt interpreta il ruolo della regina cattiva. Un tweet che ha fatto scaturire una miriade di polemiche che non accennano a placarsi. Tant’è che la produzione ha pensato di aggiungere una scorta alla star israeliana per le contestazioni ricevute da più parti. L’iniziativa è partita dalla Disney proprio per le minacce alla incolumità della Godot innescate dalla rivale sul set, Rachel Zegler, cioè Biancaneve, nella vita di tutti i giorni attiva sostenitrice della causa palestinese. Questa almeno la ricostruzione di Variety, testata specializzata nel settore dell’entertainment, rilanciata in queste ore anche dal Times of Israel. Tanto da costringere il produttore del film Marc Platt ad interessarsi di persona della questione volando a New York per un confronto tête-à-tête con la Zegler e una richiesta di rimozione del tweet contestato. Un tema che non gli è indifferente, visto che la moglie Julie è la presidente della Jewish Federations of North America, che ha raccolto centinaia di milioni di dollari pro Israele dopo il massacro di Hamas del 7 ottobre 2023. Tuttavia, il tweet dell’attrice colombiana Zegler da agosto è ancora lì, con i relativi strascichi e tanto di polemiche lontane dall’esaurirsi, aspramente criticata da più parti per aver mescolato questioni politiche con la promozione del film.

