Lutto nella Ditta Piscine Sirio Sport. È morto Ernesto Lorefice

MODICA. Oggi è una giornata di profondo dolore per la Ditta Piscine Sirio Sport e per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscere Ernesto Lorefice (nella foto a destra), un uomo che ha dedicato la sua vita alla sua comunità e alla sua famiglia. Dopo una lunga e difficile malattia, Ernesto ci ha lasciati, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di tutti.

Ernesto Lorefice è stato un visionario e un combattente instancabile, noto per la sua determinazione e il suo impegno a favore della sua città. In qualità di presidente del Comitato Piccole e Medie Imprese, ha sempre lottato per il benessere delle attività locali, portando avanti battaglie significative che hanno contribuito a migliorare la qualità della vita nella sua comunità. Tra le sue iniziative più memorabili si ricorda la protesta dei “12 santoni”, in cui la scalinata del Duomo di San Pietro fu coperta con sacchi di juta per denunciare il degrado di un simbolo della città.

La sua passione per il servizio pubblico si è ulteriormente manifestata nel suo ruolo di consigliere comunale, dove ha continuato a combattere per i diritti dei cittadini e per la valorizzazione del territorio. Ernesto non era solo un politico; era un uomo di grande cuore, sempre pronto ad ascoltare e a sostenere chiunque avesse bisogno.

Le condoglianze più sincere vanno alla moglie Patrizia, ai figli Massimo e Raffaella, e a tutta la famiglia Lorefice in questo momento di grande dolore. La perdita di un uomo come Ernesto lascia un segno profondo non solo nella sua famiglia, ma in tutta la comunità che ha servito con dedizione e passione.

Il Gruppo RadioRtm si unisce al cordoglio, ricordando Ernesto non solo per le sue battaglie e il suo impegno, ma anche per il suo spirito indomito e la sua grande umanità. La sua memoria vivrà nei cuori di tutti noi e nelle azioni che ha ispirato. Riposa in pace, Ernesto.

