Scherma Modica. Gurrieri, Di Stefano, Spadaro, Barone e Boscarino campioni regionali 2025

La Conad Scherma Modica torna da Piana degli Albanesi, sede della 3º Prova Regionale under14 e valevole come Campionato Regionale, con ben quattro titoli regionali. Si comincia dalla categoria Bambine fioretto, dove ancora una volta la finale ha posto di fronte Giorgia Maria Gurrieri e Serena Stracquadanio, che nelle precedenti prove si erano già alternate sul gradino più alto del podio. In un assalto combattutissimo l’ha spuntata Giorgia Maria che si è ritrovata in vantaggio per 7/4 allo scadere del tempo regolamentare, regalandosi così il primo titolo regionale della sua carriera agonistica. Nella categoria maschietti spada successo per Giuseppe Di Stefano, che ha scelto la gara più importante della stagione per ottenere la sua prima vittoria nelle prove regionali, sostituendosi al compagno di squadra Francesco Agosta vincitore delle precedenti due prove, e qui fermato per una sola stoccata ai quarti di finale. Nessuna sorpresa nella categoria giovanissime fioretto, dove per la terza volta consecutiva nella stagione la finale di categoria ha visto opposte Sofia Spadaro e Noemi Cannata. Come già successo a Melilli e San Cataldo ha avuto la meglio Sofia, che si aggiudica così per il secondo anno consecutivo il titolo regionale di categoria. Quarto successo e titolo regionale nella categoria giovanissimi fioretto maschile, dove Giovanni Barone ritorna sul gradino più alto del podio dopo il 2º posto nella precedente prova. A fargli compagnia sul podio con doppia medaglia di bronzo Ennio Turtula fermato proprio da Barone in semifinale e Matteo Leggio che per una sola stoccata cede il passo all’avversario nell’altra semifinale. Infine successo sfiorato nella categoria ragazzi fioretto per Alberto Pisana, che dopo una seminale al cardiopalma con il compagno di squadra Gioele Flamingo vinta alla priorità, cede all’avversario il match valevole per il titolo e chiudendo al secondo posto. Contemporaneamente al Campionato Regionale GPG si è svolta a Piana degli Albanesi anche la seconda prova regionale paralimpica, che ha visto per la Scherma Modica il successo nella categoria B di spada femminile in carrozzina di Maria Boscarino, che replicando il risultato della prima prova si aggiudica il titolo regionale 2025.

