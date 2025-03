Anche a Ragusa eventi per la Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo

In occasione della Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo, il 2 aprile 2025 la città di Ragusa si unisce idealmente alle tante realtà italiane e internazionali che ogni anno promuovono iniziative dedicate alla sensibilizzazione sull’autismo.

Con il significativo slogan “L’autismo è parte di questo mondo, non è un mondo a parte”, l’evento si svolgerà presso il Centro Commerciale Culturale (C.C.C.) di Ragusa, in via Giacomo Matteotti 61, dalle ore 9:00 alle ore 20:30, con un ricco programma di attività, incontri, mostre e momenti di condivisione.

L’iniziativa, organizzata in sinergia dal Liceo Artistico “Galileo Ferraris”, dal CMSN, dall’associazione Raggio di Sole, dall’associazione ANFFAS Ragusa, dall’ente del terzo settore Pro Diritti H, con il patrocinio del Comune di Ragusa e del Club UNESCO, vedrà il coinvolgimento diretto di studenti e studentesse, associazioni, docenti e artisti e artiste locali.

Programma della giornata:

Ore 9:00 – Camminata dell’Amicizia

Le scuole primarie daranno il via alla giornata con un corteo nel centro storico, per promuovere la consapevolezza e l’inclusione.

Ore 10:00 – Saluti Istituzionali

Intervento del Sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, e delle autorità locali.

Ore 10:00–13:00 / 16:00–20:30 – Mostra “Autismo a Scuola”

Esposizione dei lavori realizzati dagli studenti delle scuole presso l’Auditorium del C.C.C.

Ore 10:00–13:00 / 16:00–20:30 – Mostra ANFFAS Ragusa

I lavori creativi delle ragazze e dei ragazzi dell’associazione ANFFAS saranno presentati nella Galleria espositiva del C.C.C.

Ore 10:00–13:00 – “Il Liceo Artistico G. Ferraris crea in libertà”

Performance artistica dal vivo nel chiostro del C.C.C., realizzata dagli studenti e dalle studentesse del Liceo Artistico in collaborazione con i ragazzi e le ragazze delle associazioni coinvolte.

Ore 10:45–13:00 – Caffè Letterario “Aut-Cafè”, al chiostro del C.C.C., un momento di riflessione e dialogo con lo scrittore Michele Imperiali, autore del libro “Tutto d’un fiato”, insieme agli studenti e alle studentesse delle scuole secondarie di secondo grado.

“Così come l’obiettivo della manifestazione è quello di ‘andare oltre’ – afferma l’assessora alla Pubblica Istruzione, Catia Pasta – allo stesso modo questa Giornata andrà oltre: le esposizioni all’Auditorium e alla Galleria Espositiva del C.C.C. rimarranno infatti aperte fino al 4 aprile, con orario 9:00–13:00 e 16:00–20:30. Sono già pervenuti tanti lavori dall’Istituto Superiore Galileo Ferraris di Ragusa, dall’IC Quasimodo-Ventre di Ragusa e dall’IC Serafino Amabile Guastella di Chiaramonte Gulfi.

È un modo per ampliare quanto più possibile il coinvolgimento e la sensibilizzazione attorno a un tema che troppo spesso ci sta a cuore soltanto quando ci tocca da vicino. Siamo lieti che proprio il mondo della scuola e quindi le nuove generazioni abbiano mostrato così tanto interesse e spirito propositivo: sono una speranza per il futuro e già oggi una garanzia di inclusione”.

“La giornata – prosegue l’assessora alle Politiche per l’inclusione, Elvira Adamo – è un’importante occasione di incontro e confronto, una preziosa opportunità per diffondere la cultura dell’inclusione e del rispetto delle diversità, con l’obiettivo di rendere visibile la ricchezza delle esperienze e dei talenti delle persone con autismo. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare: siamo certi che sarà un’occasione importante per superare tabù e pregiudizi, permettendoci di crescere come persone e come comunità”.

