Modica. Conclusa con successo la raccolta per i cittadini ucraini

Risultati entusiasmanti per il gruppo di cittadini e cittadine ucraini che, in questi giorni, si sono adoperati per raccogliere quante più cose possibili da spedire nei territori martoriati dell’Ucraina, dove purtroppo è in corso una guerra ingiusta, specie per i civili. Sono 110 chilogrammi di puro amore quello inviato in enormi pacchi a Kiev e in altri territori. Medicinali (raccolti presso le farmacie Amore, Mantegna e Floridia di Modica) forniti da tanti cittadini modicani e non, i quali hanno compreso che questa guerra, nonostante i proclami di pace, non si fermerà nelle prossime settimane. Pannolini e pannoloni, coperte e vestiti (per grandi e piccini), una serie innumerevole di scarpe. Pacchi grandissimi che si spera possano portare conforto in un territorio che conosce la parola “morte” e che si appresta a divenire uno dei luoghi più martoriati del pianeta. Hanno completato i pacchi le salviette umidificate e tantissimi limoni della nostra Sicilia.

Sono state in diversi a collaborare per questa iniziativa: Oksana Khliebovska, Olga Viktorovna Babenko-Vagina, Lidia Bashchuk, Nadiya Zabolotna, Olga Bashchuk, Tanya Bezkrovna, Svitlana Demchuk, Svitlana Stepanenko, Natalia Prykhod, Iryna Khmilevska, Svitlana Kukhareva, Lyudmila Mostipanenko, Elena Di Blasi, Anna Karpova.

“Desideriamo ringraziare – dicono le protagoniste di queste iniziativa – quanti hanno voluto spontaneamente donare qualcosa per le popolazioni ucraine. Non finirà qui il nostro impegno. Presto ci saranno delle importanti novità”.

Novità che riguardano la nascita di un’associazione che raggruppa molte persone ucraine nel tentativo di creare un ponte fra il sud-est siciliano e il territorio ucraino. Stamani sono state apposte tutte le firme dei componenti di questa associazione. Il tempo di farle autenticare da un notaio di Modica e l’associazione sarà ufficiale a tutti gli effetti.

