Modica. Stamani presentazione de “Il pianista dei sogni” di Joseph Lu.

Un sogno che diventa musica. È quello che gli spettatori vedranno venerdì sera, all’interno del Teatro Garibaldi, a Modica, grazie alle composizioni del maestro Joseph Lu, artista modicano che, di recente, è stato anche insignito a Los Angeles con il Wea (World Entertainment Award), premio prestigiosissimo per gli artisti di tutto il mondo. Lo spettacolo si chiama “Il pianista dei sogni”, presentato mercoledì mattina presso lo stesso teatro, alla presenza del sindaco di Modica, Maria Monisteri (“Modica – ha detto il sindaco – è città dell’accoglienza e dell’arte, quindi ben vengano queste iniziative culturali. Sono molto contenta della scelta del teatro Garibaldi”), e di alcune personalità del mondo della musica e del cinema, come il maestro Vince Tempera e gli attori Sergio D’Arrigo e Alessandro Sparacino.

Particolarmente toccanti le parole che il maestro Tempera ha riservato all’artista modicano. “Joseph – ha detto – ha un tocco particolare e una sensibilità fuori dal comune. In un mondo di artisti dal nome impronunciabile, Joseph Lu rappresenta la continuità di quella musica che a me piace ascoltare. Quando non sai fare musica e ti metti a parlare, quello è rap. Ma manca di nota e di spirito. Ho un altro concetto della musica e Joseph Lu merita davvero di portare la sua musica in giro per il mondo”.

Saranno sedici i brani proposti, ma non sarà il classico concerto di sola musica. Joseph Lu si è abbastanza trincerato, nel corso della conferenza stampa, dietro diversi “non dico niente perché così roviniamo la sorpresa” ma ha spoilerato che ci saranno brani alternati ad alcuni dialoghi che fanno parte dello spettacolo.

“Sono decisamente contento – ha detto Joseph Lu – di fare questa mia prima uscita a Modica, la mia terra. Seguiranno altre tappe (a Vigevano, due date, e poi anche a Boston, in America, ndr) ma avevo l’obbligo morale di dare il via a queste serie di concerti proprio nella mia città, desideroso di calcare un palcoscenico così importante come il teatro Garibaldi. Lo spettacolo, poi, sarà impreziosito dalla presenza di alcuni amici che non hanno minimamente esitato quando li ho chiamati in causa, segno della validità del mio progetto. A loro va il mio più sentito grazie”.

Il “pianista dei sogni” sarà presto anche un libro dove l’artista modicano racconterà su carta quanto gli spettatori vedranno venerdì sera, a partire dalle ore 21, nell’affascinante cornice del teatro Garibaldi.

Salva