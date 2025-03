Modica: il paradosso dell’astensione e il futuro del Centro Storico

Nel cuore della politica locale, dove le decisioni dovrebbero riflettere l’interesse della comunità, si consuma un episodio che lascia sconcertati. La Giunta Monisteri ha espresso la propria indignazione riguardo all’astensione dei 12 consiglieri dell’opposizione, che ha di fatto portato al rifiuto dell’implementazione dei Temporary Store nel centro storico di Modica. Questa iniziativa, sostenuta dalle organizzazioni di commercianti e artigiani, rappresentava una possibilità concreta di rilancio per il cuore pulsante della città.

Il paradosso è evidente: i consiglieri, che prima hanno emendato il testo proposto dall’amministrazione, hanno poi deciso di astenersi, bocciando così non solo la proposta, ma anche i loro stessi emendamenti. Una contraddizione che mostra, secondo la Giunta, non solo una mancanza di coerenza, ma anche una preoccupante tendenza a mettere in scena una dimostrazione di forza politica, piuttosto che cercare il bene comune.

In un momento in cui Modica si trova a dover affrontare le conseguenze di un dissesto finanziario, la bocciatura dei Temporary Store rappresenta un colpo durissimo per la città. Questi “negozi di breve durata” erano visti come una risposta innovativa per rivitalizzare il commercio locale, attirare turisti e riportare vita nel centro storico. L’astensione dei consiglieri, quindi, non ha danneggiato solo l’amministrazione, ma ha avuto ripercussioni dirette su tutti coloro che speravano in un futuro migliore per Modica.

Le organizzazioni professionali, come la Cna e Confcommercio, avevano accolto con favore la proposta, contribuendo a delineare un percorso di rilancio. Tuttavia, i 12 consiglieri hanno scelto di ignorare non solo il consenso delle associazioni, ma anche le aspettative dei cittadini che vivono e lavorano in città. Il loro gesto ha il sapore di una resa dei conti politica che poco ha a che fare con il benessere della comunità.

La Giunta Monisteri, in una nota, ha sottolineato come questo atteggiamento dimostri una volontà di “disfare” piuttosto che costruire. Un modo di fare politica che rischia di affossare ulteriormente Modica, proprio quando sarebbe necessario unirsi per affrontare le sfide economiche e sociali che attendono la città.

In conclusione, la storia di quest’astensione non è solo una questione di numeri in aula, ma rappresenta un simbolo di una politica che deve rinnovarsi. La città di Modica merita un dibattito costruttivo, dove le decisioni siano prese nell’interesse collettivo e non come strumento di contrapposizione politica. Solo così si potrà davvero lavorare per un futuro migliore, con la speranza di rivedere il centro storico tornare a brillare.

