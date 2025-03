Modica, Stornello (PD): “Abbate punisce la città per vendetta personale, atto grave e irresponsabile”

Francesco Stornello, vice segretario del Partito Democratico di Modica, ha duramente criticato il trasferimento a Donnalucata della finale del torneo “Sabbie di Sicilia” di Beach Soccer, originariamente destinata a Marina di Modica. L’evento è finanziato con 190.000 euro dalla L.R. 5/2025.

Stornello ha definito l’atto “sconcertante” e un’umiliazione per la città, accusando l’on. Ignazio Abbate di aver piegato la politica a logiche di vendetta e ripicca personale. Secondo il vice segretario del PD, la decisione sarebbe una punizione nei confronti della sindaca Maria Monisteri, rea di aver tentato di affrancarsi da un rapporto di sudditanza politica.

“Questa decisione non danneggia la sindaca, ma colpisce i cittadini di Modica, gli operatori turistici, i giovani, gli sportivi e tutti coloro che avevano visto in questo evento un’opportunità di crescita per il territorio”, ha dichiarato Stornello. Il PD accusa Abbate di comportarsi ancora da “padrone delle chiavi della città”, decidendo chi merita e chi no.

Stornello ha sottolineato che Modica merita rispetto e una classe dirigente che lavori per unire, non per dividere. Il Partito Democratico si impegna a battersi per una politica trasparente, responsabile e al servizio della collettività.

La vicenda si inserisce in un contesto politico locale teso, caratterizzato da recenti attriti tra l’amministrazione comunale e l’onorevole Abbate. Il trasferimento dell’evento sportivo è visto da molti come un segnale di una lotta di potere che rischia di danneggiare l’intera comunità modicana.

L’evento sportivo era considerato un’importante occasione di promozione turistica per Marina di Modica, e il suo trasferimento ha suscitato preoccupazione tra gli operatori del settore. La decisione di Abbate rischia di avere un impatto negativo sull’immagine della località e sull’economia locale.

