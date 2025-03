Vittoria piange la scomparsa di Aldo Raffaele, musicista e figura di spicco della comunità

La città di Vittoria è in lutto per la scomparsa di Aldo Raffaele, un uomo di 78 anni molto conosciuto e stimato per il suo talento musicale e il suo impegno civile. Musicista e compositore di grande sensibilità, Aldo Raffaele ha lasciato un segno indelebile nel panorama culturale locale.

Oltre alla sua passione per la musica, Raffaele ha dedicato parte della sua vita alla politica, ricoprendo il ruolo di assessore in una giunta municipale negli anni Novanta. In quel periodo, si è distinto per la sua particolare attenzione alle politiche giovanili, dimostrando un vivo interesse per il futuro delle nuove generazioni.

Aldo Raffaele era anche il padre di Cassandra Raffaele, artista che ha raggiunto la notorietà nazionale grazie alla sua partecipazione a vari talent show e a produzioni musicali di successo. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio in tutta la comunità, che ricorda con affetto un uomo di grande cultura e umanità.

Salva