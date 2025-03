Tempo di grandi verdetti in Eccellenza. Oggi Modica Calcio – Avola

Domenica cruciale per il Modica Calcio e per il finale del campionato di Eccellenza nel Girone B. Al “Vincenzo Barone” arriva il Città di Avola, formazione che ha sorpreso tutti in questo campionato e a quattro giornate dalla fine è a soli due punti dai rossoblu in vetta.

La formazione allenata da Attilio Sirugo può contare su un gruppo affiatato guidato dall’ex Diop, veterano di una difesa che fino a qui ha subito lo stesso numero di gol di Palmisano e compagni con la casella che registra 19 gol subiti. Ricca guida l’attacco di una squadra che punta sui gol di tutta la formazione, a fronte dei 7 dell’attaccante sopra citato, la formazione avolese ha messo a segno ben 39 gol portando in porta quanti più elementi differenti della rosa.

Dal canto suo Pasquale Ferrara, mister modicano, punta ad elevare il gioco dei propri attaccanti che nelle ultime uscite hanno rallentato il proprio ruolino di marcia. Domenica sarà una gara fondamentale in cui ogni singolo elemento della rosa, così come di staff e dirigenza, sarà chiamato a fare la sua parte per buttare il cuore oltre l’ostacolo e dare il massimo fino alla fine.

Ecco l’elenco dei convocati per la gara di Domenica alle 15:00 al Vincenzo Barone:

Portieri: La Licata, Pontet

Difensori: Denaro, Fragapane, Mallia, Messina, Triolo, Rossi.

Centrocampisti: Aldair Neto, Cacciola, Francofonte, Kondila, Palmisano Schembari.

Attaccanti: Alecci, Arquin, Cappello, Handzic, Idoyaga, Montanaro.

