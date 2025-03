Ispica: al via i lavori per la nuova zona artigianale

Una svolta importante per l’economia locale: venerdì 28 marzo, prenderà il via il cantiere per la realizzazione della tanto attesa zona artigianale di Ispica. L’avvio dei lavori è stato definito durante un incontro presso Palazzo Bruno di Belmonte, che ha visto la partecipazione dei rappresentanti del Comune e del Consorzio CIPAE, l’impresa incaricata dell’esecuzione dei lavori.

Per il Comune di Ispica, erano presenti il Sindaco Leontini, il Presidente del Consiglio Genovese, il Vicesindaco Cafisi, l’Assessore Santoro e il geometra Pisana. Il Consorzio CIPAE era rappresentato dall’Ing. Fabio Melita e dal Sig. Giuseppe Gangi Climenti.

La realizzazione della zona artigianale, finanziata con fondi ex Insicem, rappresenta un traguardo significativo per la comunità ispicese. Imprenditori, industriali e artigiani avranno finalmente a disposizione una “Cittadella del Lavoro”, un’area attrezzata dove poter insediare le proprie attività.

Questo progetto, frutto di un iter burocratico durato diversi anni, giunge ora a compimento, offrendo nuove prospettive di sviluppo economico per il territorio.

Il Sindaco Leontini ha espresso grande soddisfazione per l’avvio dei lavori, sottolineando l’importanza dell’opera per il rilancio dell’economia locale. Anche il Vicesindaco Cafisi ha manifestato il suo entusiasmo, evidenziando come la zona artigianale rappresenti un’opportunità di crescita per le imprese del territorio.

Salva