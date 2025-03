Rissa condominiale nel quartiere Forcone di Vittoria: cinque coinvolti, due feriti

Una violenta rissa condominiale ha scosso il quartiere Forcone di Vittoria nel pomeriggio di oggi, generando paura e preoccupazione tra i residenti della zona. L’episodio è avvenuto in via Fosse Ardeatine, all’altezza di via Firenze, dove diverse persone si sono affrontate con violenza davanti a una palazzina.

Secondo le prime ricostruzioni, la lite sarebbe scaturita da dissapori preesistenti tra alcuni condomini. Cinque persone, tutte di nazionalità italiana e tra cui un minorenne, sono state coinvolte nella rissa.

Sul posto sono intervenute tempestivamente una volante della polizia di Stato e una gazzella dei carabinieri, allertate dai residenti allarmati. Le forze dell’ordine hanno riportato la calma e avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare le responsabilità.

Due dei coinvolti hanno riportato ferite e sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Vittoria per ricevere le cure necessarie. Gli altri tre sono stati condotti in caserma per essere interrogati e chiarire il loro ruolo nella vicenda.

Le indagini sono attualmente in corso e sono condotte dai carabinieri della Compagnia di Vittoria.

