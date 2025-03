Scicli. Scalo di alaggio a Sampieri in stato di abbandono, Lopes incalza l’Amministrazione

Lo scalo di alaggio di Sampieri è al centro di una disputa politica, con il consigliere di minoranza Marco Lopes che accusa l’amministrazione comunale di negligenza e promesse non mantenute.

Lopes evidenzia che i lavori di “Sistemazione dello scalo di alaggio per natanti da pesca in località Sampieri”, finanziati dal FLAG/GAC DEI DUE MARI per un importo di 138.838 euro, sono iniziati tre anni fa e sono rimasti incompiuti. “Il collaudo non è stato effettuato e l’installazione di banchi da pesca e verricelli, prevista nel progetto iniziale, non è stata realizzata – aggiunge – e questa situazione ha causato disagi alla marineria locale e danni economici al settore della piccola pesca”.

Il consigliere critica la mancanza di attenzione dell’amministrazione Marino nei confronti di questo sito, denunciando la scarsa manutenzione e l’incompiutezza dei lavori finanziati. Poi lamenta, oltremodo, una mancanza di trasparenza nelle azioni dell’amministrazione, che sarebbero state condotte senza coinvolgere il territorio e senza fornire risposte concrete alle sollecitazioni.

“E’ necessario completare i lavori e risolvere i problemi dello scalo di alaggio”.