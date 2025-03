La mancanza di illuminazione in Via della Costituzione a Modica, un pericolo per la sicurezza dei cittadini. Riceviamo

Negli ultimi mesi, la situazione di via della Costituzione, una delle principali arterie cittadine, sta destando crescente preoccupazione tra i residenti e i frequentatori abituali della zona. Il problema? La totale mancanza di illuminazione pubblica che a partire dalle 18, rende la via praticamente al buio. Un disservizio che non solo crea disagio ma, soprattutto, mette in serio pericolo la sicurezza e l’incolumità delle persone.

Ogni sera, quando il sole tramonta, la via si trasforma in un percorso oscuro e insicuro, dove anche i più comuni rischi quotidiani, come inciampare o attraversare senza vedere le auto in arrivo, diventano minacce concrete. Nonostante la zona sia ad alta densità abitativa, con negozi e attività commerciali nei paraggi, i lampioni sono inesistenti. Evidenziando un’omissione da parte delle autorità locali nel garantire la sicurezza pubblica.

Non è più accettabile che una strada frequentata ogni giorno da centinaia di persone resti senza adeguata illuminazione.

Non è solo una questione di decoro urbano o di comfort. La mancanza di luce mette a rischio la vita delle persone. Dobbiamo davvero aspettare che succeda una tragedia per capire che questa situazione è insostenibile?

È il momento che le autorità locali rispondano con fatti concreti, ripristinando l’illuminazione e garantendo la sicurezza dei cittadini. La vita delle persone non può essere messa in pericolo da una “semplice” assenza amministrativa.

Lettera firmata

Salva