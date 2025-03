Eccellenza Sicilia, Girone B: cinque squadre in quattro punti. Calcio, volata finale da brividi per la Serie D

Il campionato di Eccellenza, Girone B siciliano, si avvia verso un finale al cardiopalma, con cinque squadre racchiuse in soli quattro punti, in una lotta serrata per la promozione in Serie D. A quattro giornate dalla fine del torneo, la classifica è più incerta che mai, promettendo emozioni e colpi di scena fino all’ultimo minuto.

In testa alla classifica, a pari punti (54), troviamo Modica e Milazzo, seguite a ruota da Avola (52), Vittoria (51) e Nebros (50). Una volata avvincente che dovrà sancire chi andrà al piano di sopra senza passare dalla lotteria dei playoff.

Sulla carta, il Vittoria sembra avere il calendario più favorevole, con tre partite in casa e una trasferta contro il fanalino di coda Misterbianco. Tuttavia, il minimo divario in classifica potrebbe rendere ogni partita decisiva, soprattutto considerando gli scontri diretti che vedranno l’Avola affrontare sia Modica che Milazzo.

Il Milazzo è la squadra che ha trascorso più tempo in vetta alla classifica, determinata a mantenere la leadership fino alla fine; il Modica è la società che ha investito di più, con l’obiettivo di coronare la stagione con la promozione; il Vittoria è la squadra più in forma del momento, con un rendimento in costante crescita; la Nebros è partita con ambizioni diverse, ma ora in piena corsa per la promozione e pronta a giocarsi tutte le sue carte.

La tensione è palpabile anche nelle zone più basse della classifica, con Rosmarino e Aci Sant’Antonio che, attraverso comunicati, hanno espresso la loro forte preoccupazione per decisioni arbitrali ritenute penalizzanti, minacciando “gesti estremi” per tutelare la propria immagine e i propri sforzi.

Ecco gli impegni futuri:

Milazzo: Palazzolo in trasferta, Avola in casa, Leonfortese in casa, Jonica in trasferta;

Modica: Avola in casa, Aci Sant’Antonio in trasferta, Gioiosa in casa, Rosmarino in trasferta;

Avola: Modica in trasferta, Milazzo in trasferta, Aci Sant’Antonio in casa, Leonfortese in trasferta;

Vittoria: Leonzio in casa, Jonica in casa, Misterbianco in trasferta, Atletico Catania in casa;

Nebros: Leonfortese in casa, Rosmarino in trasferta, Mazzarrone in casa, Gioiosa in trasferta.

Classifica: Milazzo e Modica 54; Avola 52; Nebros 50; Leonzio 37; Gioiosa 33; Palazzolo, Atletico Catania e Leonfortese 32; Jonica (-1) 30. Rosmarino 29; Aci Sant’Antonio 25; Mazzarrone (-1) 24; Real Siracusa 18; Misterbianco 6

La lotta per la Serie D è più aperta che mai, e le prossime quattro giornate saranno decisive per determinare chi festeggerà la promozione.

