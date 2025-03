Campionato Italiano WPC: Il trionfo del DS Strength Lab

Il Campionato Italiano WPC ha visto protagonisti i talentuosi atleti del DS Strength Lab, capitanati dal modicano Dario Sparacino. La competizione, che si è svolta a Messina, ha messo in luce le abilità e la determinazione dei atleti, portando a casa risultati straordinari.

Il DS Strength Lab ha schierato tre atleti di grande valore:

– Ilaria Criscione nella categoria Junior -60kg, ha dimostrato una preparazione impeccabile e una grande forza di volontà, affrontando la competizione con grinta e determinazione.

– Debora Liuzzo, partecipante nella categoria Master 1 -52kg, ha mostrato un’eccellente prestazione, confermando il suo status di atleta di punta nel panorama del powerlifting.

– Dario Sparacino, capitano del team e atleta nella categoria Open -82.5kg, ha guidato la squadra con la sua esperienza e il suo spirito battagliero, ottenendo risultati che hanno fatto brillare il nome del DS Strength Lab.

Il DS Strength Lab ha ottenuto importanti risultati, qualificandosi per gli Europei WPC che si svolgeranno a Wroclaw, in Polonia. Inoltre, la squadra ha anche ottenuto la qualificazione per i Mondiali, le cui sedi sono ancora da definire, con opzioni che includono il Sud Africa o gli Stati Uniti d’America. Questi traguardi rappresentano un grande passo avanti per il team e un riconoscimento del lavoro svolto in preparazione a queste competizioni.

