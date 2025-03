Giarratana. Contributo di due milioni di euro per completare gli scavi alla Villa Romana

Giarratana, insieme ai comuni di Ragusa, Modica, Santa Croce Camerina, Scicli e Vittoria, fa parte della FUA Ragusa (Area Urbana Funzionale), un’aggregazione territoriale riconosciuta dall’Unione Europea per la gestione diretta di una parte dei fondi europei Po Fesr 2021-2027. Su un totale di 52 milioni di euro assegnati, la fetta più consistente, pari a 19 milioni, sarà destinata alla mobilità sostenibile, con interventi per il trasporto urbano non inquinante e la realizzazione di una grande ciclovia che collegherà le principali aree di interesse dei sei comuni, incentivando il turismo lento e la mobilità ecologica. Tra i progetti finanziati, Giarratana si prepara a valorizzare uno dei suoi beni storici più importanti: grazie a un contributo di 2 milioni di euro, sarà possibile completare gli scavi archeologici e rendere finalmente accessibile al pubblico la Villa Romana di età imperiale, situata in Contrada Orto Mosaico. Un intervento fondamentale per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico locale, che contribuirà a rafforzare l’identità culturale della città e a potenziarne l’attrattività turistica. Sono stati presentati anche altri due importanti progetti per la valorizzazione turistica ed economica di Giarratana, in attesa di finanziamento: Recupero e risanamento del centro storico, con particolare attenzione alla tutela del Museo a Cielo Aperto e Recupero, valorizzazione e musealizzazione del rifugio antiaereo nel quartiere Cuozzu, un luogo ricco di storia che merita di essere riscoperto. “Questi interventi puntano a rendere Giarratana sempre più accogliente e attrattiva, – afferma il primo cittadino Lino Giaquinta – migliorando la qualità della vita per i cittadini e offrendo nuove opportunità di crescita per il turismo e l’economia locale.”

Salva