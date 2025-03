Incendio di vaste dimensioni per cumuli di spazzatura andati in fumo

Catania: Cumuli di spazzatura andati in fumo a Catania, a causa di un incendio di vaste dimensioni che si è sprigionato nella zona del Faro Biscari in viale Cristoforo Colombo, nell’ex capannone di una ditta di cemento. Le fiamme, visibili in tutta la città hanno coinvolto dei cumuli di rifiuti e materiale di scarto. Allarme e preoccupazione da parte dei residenti della zona interessata. Il luogo è stato subito circoscritto dai vigili del fuoco, intervenuti con due autobotti per spegnere l’incendio. Sul posto, anche carabinieri e polizia locale, per capire cosa abbia sprigionato l’incendio.

