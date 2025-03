Comiso. Tariffe TARI invariate nel 2025. A comunicarlo, l’assessore ai tributi, Antonello Paternò

Tariffe TARI invariate nel 2025 a Comiso. Lo annuncia l’assessore ai tributi, Antonello Paternò

” Si informa la cittadinanza che sono stati emessi gli avvisi di pagamento relativi alla Tassa sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2025 – spiega Paternò – e si conferma che, per quest’anno, l’importo della tariffa resterà invariato rispetto al 2024, senza alcun aumento per i contribuenti. Questa amministrazione, nella consapevolezza delle difficoltà economiche che molte famiglie stanno affrontando, ha lavorato, a fronte di un costante incremento dei costi di gestione del servizio, per mantenere inalterate le tariffe, garantendo al contempo l’efficienza del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Gli avvisi di pagamento recapitati attraverso i consueti canali, – ancora l’assessore – riguardano l’intera annualità 2025 e possono essere pagati in un’unica soluzione oppure in quattro rate alle seguenti scadenze 15 marzo, 15 luglio, 15 settembre, 15 novembre, utilizzando i moduli PagoPA allegati. Si ricorda ai cittadini – conclude Antonello Paternò – che è possibile conoscere tutte le informazioni relative alla TARI e le diverse modalità di pagamento rivolgendosi all’Ufficio Tributi o consultando il sito istituzionale del Comune”.

