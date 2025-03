Il ragusano Francesco Raniolo nominato Prorettore dell’Università della Calabria

L’Università della Calabria ha un nuovo Prorettore: Francesco Raniolo, docente di Scienza della Politica, è stato eletto dal Senato accademico per affiancare il Magnifico Rettore. Sessant’anni compiuti a gennaio, Raniolo, originario di Ragusa, succede alla Professoressa Patrizia Piro, andando a rafforzare la squadra di prorettori, che comprende anche il Professor Francesco Scarcello.

L’Università della Calabria, con sede a Rende-Cosenza, è riconosciuta come uno degli atenei più prestigiosi d’Italia. Fondata negli anni ’70, si distingue per la sua struttura moderna e all’avanguardia, un modello unico nel panorama universitario italiano.

Il Professor Raniolo ha un curriculum accademico di tutto rispetto. Laureato in Scienze Politiche nel 1989 presso l’Università degli Studi di Catania, dove ha avuto come maestro Renato D’Amico, ha poi proseguito la sua formazione con un dottorato di ricerca alla prestigiosa facoltà “Cesare Alfieri” di Firenze, sotto la guida del Professor Leonardo Morlino, figura di spicco della Scienza politica in Italia.

La sua carriera universitaria è proseguita con la nomina a Professore associato e, infine, con il conseguimento della cattedra di Professore Ordinario presso l’Università della Calabria.

In qualità di Prorettore, Francesco Raniolo assumerà deleghe specifiche e di grande importanza, affiancando il Rettore nella gestione e nello sviluppo dell’ateneo. La sua esperienza e competenza in Scienza della politica saranno preziose per affrontare le sfide future dell’università.

La nomina di Raniolo rappresenta un importante riconoscimento del suo valore accademico e un’opportunità per l’Università della Calabria di continuare a crescere e a consolidare la propria posizione di eccellenza nel panorama universitario italiano.

