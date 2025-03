Rosolini, bracciante agricolo muore folgorato nella doccia: tragedia in via Mazzini

Una tragica fatalità ha scosso la comunità di Rosolini, dove Mohamed Fannari, un bracciante agricolo di 30 anni originario del Marocco, ha perso la vita a causa di una violenta scarica elettrica.

L’incidente è avvenuto intorno alle 14 , nell’abitazione del giovane in Via Mazzini 18. Secondo le prime ricostruzioni, Fannari era appena rientrato da una giornata di lavoro nei campi e si era recato in bagno per fare una doccia. Purtroppo, un corto circuito ha provocato una scarica elettrica fatale, che non gli ha lasciato scampo.

A dare l’allarme sono stati i coinquilini del 30enne, due uomini anche loro di origine marocchina. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Rosolini e i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Noto.

Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente, sebbene l’ipotesi più accreditata sia quella di un tragico incidente domestico causato da un guasto elettrico. Si attende l’arrivo del magistrato di turno per ulteriori accertamenti, mentre i tecnici dell’Enel sono intervenuti per mettere in sicurezza l’impianto elettrico dell’abitazione.

La morte di Mohamed Fannari ha destato profondo cordoglio nella comunità di Rosolini, dove il giovane era conosciuto e benvoluto. La sua scomparsa prematura lascia un vuoto incolmabile tra i familiari e gli amici.

