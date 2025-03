Trionfo del Modica Darts ai campionati regionali di freccette Steel

Doppio successo modicano ai Campionati regionali di freccette Steel.

La terza edizione della competizione promossa da FIGF Sicilia, si è svolta a Sciacca nel fine settimana ed ha visto trionfare i colori del Modica Darts.

La compagine modicana, infatti, torna a casa con il titolo regionale di singolo, conquistato da Loris Polese che in finale ha superato nel derby modicano l’altro portacolori del Modica Darts Gianni Alessandrello.

I due finalisti regionali, domenica si sono ritrovati in squadra insieme nella competizione di Doppio. Loris Polese e Gianni Alessandrello, grazie al loro talento ed alla qualità tecnica offerta, si sono riconfermati campioni regionali di Doppio, superando in finale gli stessi avversari di un anno fa ovvero la coppia dello Sciacca Darts formata da Michele Veneziano e Nino Marciante.

Grande la gioia da parte di tutti gli atleti modicani che dopo mesi di allenamenti e di svariati tornei interni hanno dimostrato di aver alzato il proprio livello, conquistando risultati inimmaginabili solo qualche anno fa.

Il campionato regionale è stata anche l’occasione per attestare la crescita del movimento freccettistico siciliano, dato che a partecipare sono stati i portacolori dello Sciacca Darts, oltre a quelli del Modica Darts, ed ad altri atleti provenienti da varie parti della Sicilia oltre che dal terzo Dart Club ufficiale sorto in Regione ed esattamente a Carlentini: ennesima dimostrazione di come uno sport definito sconosciuto, acquisisce sempre più consensi e lentamente si espande in maniera concreta.

