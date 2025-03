Palermo. Domenico Pisana ospite della sede dell’UCAI

La raccolta poetica di Domenico Pisana “Profili di tempo e d’anima” farà tappa a Palermo il prossimo 19 marzo. Il testo, che porta la prefazione di Hussein Mahmoud , decano della Facoltà di Letteratura e traduzione linguistica della Badr University del Cairo , sta vivendo un vero e proprio tour che è iniziato in Egitto il 27 ottobre dello scorso anno, è proseguito in alcune città della provincia di Ragusa (Santa Croce Camerina, Ragusa, Scicli,) e poi nella prestigiosa Biblioteca lucchesiana di Agrigento. Il 19 marzo alle 16.30 sarà presentato nella Cripta di S. Giorgio dei Genovesi, sede dell’UCAI dell’arcidiocesi di Palermo.

Dopo il saluto di Rosalia Marchiafava, relazioneranno Sandra Guddo, poetessa e scrittrice, e Mariza Rusignolo, poetessa e critico letterario, mentre la giornalista Giovanna Sciacchitano leggerà poesie del volume. Con Profili di Tempo e d’anima, Domenico Pisana si è classificato a Lugano, in Svizzera il 28 settembre dello scorso anno, al 3 posto del Premio “Switzerland Literary Prize 2024”, nato per accomunare le popolazioni di tutto il mondo, condividere emozioni e valorizzare le culture linguistiche.

“Sono molto onorato di questa ulteriore tappa del mio libro , afferma Domenico Pisana, perché credo che in questo nostro tempo la poesia sia chiamata a divenire la “coscienza pensante” di quel sentimento etico comune che sta palesemente soffrendo di fronte all’ “umanesimo ferito” della contemporaneità; ringrazio gli organizzatori dell’evento per questa opportunità di spazio dato alla mia poesia; la poesia, infatti, diceva Parini, poeta e scrittore del XVIII secolo, – se usata bene, può rendere felice l’uomo, poiché anche il piacere estetico contribuisce alla felicità pubblica e privata. Inoltre può avere un’utilità morale; difatti, analogamente alla religione, alla legge e alla politica, alla poesia si può attribuire un valore etico, di impegno civile e sociale”.

