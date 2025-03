Joseph Lu, in concerto al Teatro Garibaldi 28 marzo. Dirige il Maestro Vince Tempera

Come avevamo scritto qualche settimana fa “l’attesa è finita”, perché il giorno 28 marzo è alle porte. Sarà il giorno in cui al Teatro Garibaldi di Modica, “Il pianista dei sogni” Joseph Lu, si esibirà insieme al maestro, nonché direttore artistico, Vince Tempera, per il primo appuntamento, del suo tour nazionale ed internazionale che parte proprio dalla Sicilia, ma soprattutto dalla sua terrà natale. Il Concerto, del 28 marzo a Modica, alle ore 21.00, ha ottenuto il patrocinio dell’Assessorato Turismo, Sport e dello Spettacolo della Regione Sicilia, del Comune di Modica e della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica. Joseph Lu, è reduce dal successo ottenuto negli Stati Uniti, a Los Angeles, dove si è esibito ai World Entertainment Awards, con il suo brano “Power of love” in cui tratta una tematica dedicata all’autismo: dove il suo impegno a favore dell’inclusione ha assunto una nuova dimensione. Un successo che lo riporterà presto in America. Intanto, il 7 marzo è uscito su tutte le più importanti piattaforme e sui social, il suo nuovo singolo dal titolo “ONIRIC”. L’opera descrive, l’epico viaggio di Ulisse, definito come un’esplorazione dell’inconscio, come una metafora della conoscenza e come un percorso dentro la nostra anima per cercare la genesi della vita. L’artista narra, attraverso la dimensione onirica, la molteplicità dei volti di Ulisse attraverso il mistero della sua musica dalle mille sfaccettature, che varca i confini dell’impossibile e dell’ignoto e ci introduce oltre l’esistente. La musica di Joseph Lu, costituisce il momento per eccellenza in cui si riesce a sognare facendosi trasportare dalle sue emozioni, immaginando, attraverso la musica, come “Il cielo si può toccare, basta saper sognare”. La musica, secondo l’artista, costituisce il momento per eccellenza in cui si riesce a sognare, grazie al suo straordinario modo di comunicare messaggi d’amore che riescono sempre, a conquistare il cuore di ogni persona.

