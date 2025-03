Cioccolato IGP Modica. Presentato il nuovo Passaporto Digitale

Presentato a Modica il nuovo Passaporto Digitale dei Prodotti a Indicazione Geografica e il Piano dei Controlli del Cioccolato Di Modica Igp

L’evento che si è svolto venerdì 14 marzo presso la Fondazione Grimaldi a Modica ha registrato la presenza dei Consorzi di Tutela del territorio Ibleo: Giuseppe Arezzo per l’ Olio Monti Iblei, Enzo Cavallo per il Ragusano Dop, Massimo Pavan per la Carota Novella di Ispica; ospiti il Presidente e il Direttore del Consorzio di Tutela del Pistacchio di Raffadali, rispettivamente Rino Frenda e Salvatore Gazziano. Fra le istituzioni competenti in materia, rilevante la presenza del dott. Salvatore Vaccaro Responsabile della Sede di Catania dell’ICQRF (Ispettorato Centrale Qualità Repressione Frodi), del Capitano della Guardia di Finanza Camilla Massarini e del Tenente dei Carabinieri Giuseppe D’Orsi.

A tutti i partecipanti è stata offerta una barretta di Cioccolato di Modica IGP dotata del nuovo contrassegno di stato, così da potere sperimentare in diretta il funzionamento del Qrcode.

La presentazione del Passaporto Digitale e del relativo nuovo contrassegno è stata curata dai funzionari del Poligrafico dello Stato Annalisa Griffo – Responsabile Market Unit Agrifood dell’IPZS e da Greta Ferro – Account Manager dell’IPZS. Una analisi approfondita sulle dotazioni tecniche e informatiche di sicurezza che sostengono il nuovo contrassegno di stato , basato sulla tecnologia Qrcode; Un contrassegno sicuro personalizzato e univoco ed un sistema digitale di informazioni specifiche, che consentirà al consumatore di riconoscere l’autenticità e sicurezza del prodotto, la sua tracciabilità e la sua storia.

Il Contrassegno sicuro, dimostrano Griffo e Ferro alternandosi e mostrando delle interessanti slide, che valorizza ogni barretta di Cioccolato di Modica I.G.P. e ne garantisce autenticità e identità, essendo di fatto una piccola banconota realizzata dal Poligrafico con avanzate tecnologie di progettazione e stampa di sicurezza, tra cui l’impiego di carta filigranata, grafismi di sicurezza, guilloche, fibrille e inchiostri speciali. Il contrassegno è dotato di un sistema di codifica univoca per consentire la tracciabilità e rintracciabilità del singolo esemplare di prodotto lungo tutta la filiera, supportando allo stesso tempo le attività di verifica e controllo. Con la nuova versione del passaporto digitale, basata sull’utilizzo di un QR Code univoco all’interno del contrassegno, sarà notevolmente migliorata l’esperienza di utilizzo dei consumatori. Informazioni, dati e caratteristiche che garantiscono l’unicità di un prodotto certificato saranno infatti accessibili inquadrando direttamente il contrassegno con lo smartphone. Sul valore del Passaporto Digitale del Cioccolato di Modica significativo l’intervento registrato dell’Amministratore Delegato del Poligrafico Francesco Soro.

A presentare il nuovo Piano dei Controlli del cioccolato di Modica IGP Nicola Conterno – Responsabile Tecnico Prodotti vegetali di CSQA e Raimondo Catzeddu – Gestore di prodotto Cioccolato di Modica IGP , di CSQA. Presentato CSQA quale Organismo di certificazione a controllo pubblico, attivo nei settori dell’ Agroalimentare e Packaging, Sostenibilità, Life Sciences-Sanità e Salute, Sicurezza IT, Servizi, Foreste e Servizi Ecosistemici. Csqa è l’organismo di controllo scelto dal Consorzio al momento della presentazione della richiesta di riconoscimento, poi incaricato con decreto del Ministero dell’Agricoltura dipartimento ICQRF con DM n. 15861 del 31/10/2018.

Il nuovo Piano dei Controlli è da considerarsi , hanno sostenuto Conterno e Catzeddu, lo strumento di controllo del processo di produzione del Cioccolato di Modica IGP e disciplina tutte le prescrizioni tecniche che devono essere osservate dai produttori di Cioccolato di Modica IGP nella preparazione del prodotto.

Le parti salienti del Piano dei Controlli. La cui proposta di approvazione è all’esame del Ministero, disciplina: Accesso al Sistema di Controllo e Certificazione; Procedure di Riconoscimento; Uso del Portale Dops 4.0; Controlli Documentali; Controlli Ispettivi Ordinari e straordinari; Controlli Organolettici, Chimici, Fisici sul Prodotto; Applicazione del Passaporto Digitale.

La redazione di un nuovo Piano dei Controlli si è resa necessaria sia per la emanazione di nuove normative nazionali e comunitarie, ma soprattutto per disciplinare l’impiego del contrassegno di stato che diventerà esecutivo con l’approvazione del piano, ma che consentirà alle imprese che ne hanno necessità di adeguarsi entro il 31 dicembre 2025.

Concluse le presentazioni il Consorzio ha deciso di conferire ai relatori la “Barretta d’Argento” per gratificarli dell’impegno profuso. A consegnare i riconoscimenti, presente il Direttore Generale del Consorzio Nino Scivoletto, il Presidente Salvatore Peluso e l’On. Ignazio Abbate.

Le pareti della Fondazione Grimaldi hanno ospitato, in 13 meravigliosi pannelli, il valore del Passaporto Digitale per la difesa del made in Italy dalla contraffazione.

È seguito un ricco buffet preparato dall’Istituto Alberghiero Principi Grimaldi di Modica, curato dallo Chef. Professore Giovanni Roccasalva che nel dessert ha presentato due specialità con cioccolato di Modica IGP: la Colomba di Peluso e i Cabbasisi di Nacrè.

Immancabili i vini della Cantina Rudinì, Porticciolo – Nero d’Avola e Baroque – Moscato di Noto nonché Cho il liquore con il Cioccolato di Modica IGP e l’Amaro Ragusa di Sol Barocco.

L’organizzazione dell’evento, che ha fatto seguito a una giornata di formazione svoltasi il giorno precedente dedicata esclusivamente alle imprese del Consorzio, ha impegnato molto la struttura del Consorzio, per l’occasione composta da Giorgio Solarino, Tiziana Spadaro, Veronica Barbarino, Piero Puglisi e Gianni Frasca.

Salva