Conclusi i lavori di restauro della cappella che ospita la statua di S.Giorgio a Modica

Sono stati tolti i pannelli che coprivano la cappella della Chiesa di S.Giorgio a Modica che ospita la statua del Santo Cavaliere. Al termine dei lavori finanziati per 330 mila euro da un emendamento dell’Onorevole Ignazio Abbate, la “casa” che ospita abitualmente il simulacro, torna a risplendere dopo un accurato intervento di restauro durato svariati mesi. Il lavoro effettuato ha riportato all’antico splendore questo angolo della Chiesa che risultava fortemente compromesso a causa di infiltrazioni e cedimenti vari dell’intonaco che avevano spinto il Parroco a spostare il simulacro in un angolo più “sicuro”. Oggi, a poco più di un mese dalla Festa di S.Giorgio, la consegna dell’opera alla presenza, tra gli altri, dello stesso Presidente della I Commissione Affari Istituzionali, del Vescovo di Noto, Mons. Rumeo, del Sovrintendente ai Beni Culturali, l’architetto DeMarco e del Parroco Don Michele Fidone. Presenti anche una delegazione dell’Associazione dei Portatori di S.Giorgio e la ditta che ha eseguito il delicato intervento. In rappresentanza del Comune di Modica diversi consiglieri comunali: “Sono particolarmente soddisfatto del risultato – ha commentato l’On.Abbate – da modicano e da fedele. Un ulteriore arricchimento per quella che è una perla di inestimabile bellezza che a breve verrà interessata da un massiccio intervento di restauro interno grazie ad un ulteriore stanziamento di fondi per circa 3,5 milioni di euro a valere su FSC 2021-2027, unica Chiesa tra le Provincie di Ragusa e Siracusa ad essere stata “premiata” da uno stanziamento così cospicuo. La valorizzazione del patrimonio ecclesiastico è funzionale non solo alla professione di fede ma anche all’interesse turistico visto che tantissimi visitatori si spostano da città anche lontane per vedere dal vivo le perle del barocco siciliano”.

