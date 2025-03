Modica: L’Unitre si confronta sui temi riguardanti la donna

Il Giovedì dell’Unitre è stato questa settimana dedicato alla Donna, con una Mostra fotografica avente per riferimento figure femminili e con la Conferenza sul tema “Donna e ricordo”. Relatrici sono state Marcella Burderi e Lucia Trombadore. Il tutto presso la Sede operativa dell’Associazione (nei locali dell’Icotea) dove la Mostra fotografica resterà aperta fino a Mercoledì 19 Marzo. L’apertura e la presentazione della Mostra ha consentito ai partecipanti di visionare le tante foto presentate da diversi Soci e Socie dell’Associazione che hanno approfittato dell’occasione per rievocare persone care che si sono distinte nella loro vita lasciando significativi ricordi meritevoli di essere rievocati. Dopo l’intervento introduttivo del Presidente Enzo Cavallo che, riferendosi alla Giornata della donna, ha detto tale iniziativa può avere valore solo se si ha piena consapevolezza del ruolo della donna nella famiglia, nella società e nella vita di tutti i giorni, è intervenuta Marcella Burderi che ha ringraziato tutti coloro che hanno collaborato per la realizzazione della mostra ed ha annunciato che l’iniziativa sarà ampliata ed ulteriormente arricchita e valorizzata. Ha proseguito quindi parlando del significativo ruolo della foto e del suo valore quale testimonianza di vite vissute e di esperienze e ricordi da non dimenticare. Quale appassionata di fotografia ha parlato della foto come “grafia di luce” e come “cassetto della memoria e dei ricordi” e della relazione tra il fotografo ed il soggetto immortalato.

A seguire, Lucia Trombatore, ha relazionato sulla “questione femminile” con riferimento alla Giornata della donna celebrata nei giorni scorsi in tutto il mondo. Una ricorrenza il cui significato si concretizza ogni anno con la miriade di iniziative promosse e realizzate e che, nei fatti, spesso finiscono per essere occasioni di non accettabile business e non sempre in contenuti e finalizzazioni realmente utili alle donne rispetto alle loro particolari esigenze ed in linea coi propositi annunciati e non rispettati. Ed è su questa considerazione che è stato fatto il punto sulle iniziative di Clara Zetkin e Rosa Luxemburg, che già nel 1900 hanno ispirato la istituzione del movimento operaio femminista. Sono stati richiamati momenti ed eventi particolarmente significati e, a seguire, la prima conferenza sulla donna, la rivolta che ha fatto seguito all’incendio di un cotonificio a Chicago che provocò la morte di tantissime donne e, nel 1917, la prima insurrezione al femminile a Mosca per arrivare al 16 dicembre 1977 quando fu scelta, a livello mondiale, la data dell’8 marzo quale giornata memorialista della donna. La relatrice si è poi soffermata sulla complessa questione femminile con riferimento ai diritti civili, alla formazione nella famiglia e nella scuola, al diritto al lavoro, al diritto al voto e successivamente alla possibilità di essere elette, alla parità giuridica nei confronti dei figli, alla parità di genere ed alla parità retributiva. Altri riferimenti sono stati fatti al matrimonio riparatore, alla introduzione del divorzio e dell’aborto, allo stalking, al femminicidio e a tutto ciò che riguarda la centralità della donna

Particolarmente partecipato ed interessante è stato il dibattito, cui hanno partecipato diversi dei presenti: utile a sottolineare l’importanza ed il fondamentale ruolo formativo della famiglia e della scuola. Con la conferenza, attraverso le relazioni e gli interventi, è stata espressa l’esigenza di concentrare ogni sforzo perché prevalga in ogni momento e senza limiti di tempo e di spazio la convinzione che la donna, la sua dignità ed il suo ruolo siano tenuti nella giusta considerazione e rispettati sempre ed ovunque. Sulle questioni affrontate non è da escludere che l’Unitre possa tornare per approfondimenti e confronti di grande interesse sociale.

