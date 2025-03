Via Colleoni a Ragusa. Consigliere Sortino: “Più decoro e sicurezza in zona, ci voleva”

“In questi giorni, dopo aver terminato la via Leone a Ragusa (strada Ipercoop), è iniziata la pulizia straordinaria di via Colleoni dalle suore del Cor Jesu fino alla fine del tratto comunale con le strade che intersecano la suddetta via”. Lo dice il consigliere comunale di Ragusa, Giovanni Sortino, che spiega: “Grazie all’acquisto del nuovo trattore con trincia e decespugliatore laterale, in poche ore è stato possibile pulire centinaia di metri di bordi stradali tra la via Colleoni e la via avvocato Lorenzo Monaco. Con la consigliera Carla Mezzasalma ci siamo più volte battuti, nelle riunioni di maggioranza, insistendo sull’acquisto di un mezzo meccanico che possa dare decoro a tutte le strade extraurbane che non sono interessate da una pulizia ordinaria come avviene nel perimetro urbano”. “In consiglio comunale – aggiunge Sortino – ho più volte fatto presente, nelle comunicazioni, che il Comune di Ragusa negli anni si è fatto carico di oltre 100 km di strade che prima erano di competenza regionale e statale. Basti pensare, per esempio, all’ex tratto statale della via Risorgimento, dall’incrocio con via San Giovanni Bosco dove insiste il distributore di carburante, fino all’incrocio della Ss 194 (passando l’ospedale Maria Paternó Arezzo). Ben 3,5 km ceduti al Comune con problemi di asfaltatura, pubblica illuminazione e scerbatura. Siamo soddisfatti per il fatto che l’amministrazione ha deciso di intervenire in pochi mesi, acquistando il mezzo e programmando una serie di interventi, nell’ottica del decoro ma anche della sicurezza di chi abita e accede negli accessi laterali. Bene, quindi, la sinergia tra gli assessorati comunali al Verde pubblico, retto da Mario D’Asta, e alla Viabilità, guidato da Gianni Giuffrida”.

