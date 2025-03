Camion carico di limoni si ribalta nei pressi del casello di Acireale

Acireale – Un mezzo pesante carico di limoni si è ribaltato nelle prime ore di stamattina, sull’autostrada A18 Messina – Catania nei pressi del casello autostradale di Acireale. Il camion nell’abbordare una curva, forse per il troppo sovraccarico, si è ribaltato spargendo limoni per tutta la carreggiata, finendo in una scarpata adiacente alla corsia di accesso al casello. Fortuna che il conducente sia riuscito a uscire autonomamente dalla cabina dopo l’impatto, non riportando alcuna ferita. Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di Riposto. Il traffico ha subito forti rallentamenti, fino a quando non né stata ripulita la carreggiata.

