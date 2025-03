Scoglitti, Vinciguerra: “Lavori di piazza Cavour, gestione approssimativa con una stagione estiva paralizzata”

Una piazza bloccata da un cantiere che resterà fermo nei mesi estivi. E’ la paradossale situazione denunciata dal consigliere di Fratelli d’Italia Alfredo Vinciguerra che in consiglio comunale ha incalzato l’amministrazione Aiello con un apposito question time sulla vicenda di piazza Cavour a Scoglitti.

“Una delle piazze principali di Scoglitti vedrà un cantiere transennato per tutta l’estate con il paradosso che non vi saranno lavori! In pratica si sta bloccando una stagione estiva nonché si limiteranno le possibilità di lavoro per gli esercenti. Un cantiere che poteva essere benissimo avviato a ottobre ma che invece, con l’inizio lavori a marzo, dimostra la disorganizzazione dell’amministrazione Aiello. Infatti mi è stato risposto che adesso i lavori sono fermi perché mancano i materiali!”, dice Vinciguerra.

“Quindi avremo per tutta l’estate una piazza transennata e inaccessibile con un grave pregiudizio per cittadini e imprenditori. Una piazza fulcro della stagione estiva e da sempre frequentata da giovani, famiglie e turisti. Una scelta che preoccupa e che poteva essere tranquillamente evitata con una migliore programmazione, ma sappiamo che questo termine non appartiene al vocabolario di Aiello”.

“Invece sul cimitero di Scoglitti abbiamo segnalato le grandi difficoltà riscontrate dai cittadini e ci è stato garantito un intervento per l’ampliamento e per la sostituzione della cella frigo malfunzionante. Vigileremo sulle promesse dell’amministrazione”, conclude il capogruppo di FDI.

