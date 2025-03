La querelle sul mercato ortofrutticolo di Vittoria, La Rosa lancia il guanto di sfida

“Credo che non sia il caso di ricercare la polemica da parte del sindaco. Anche perché, parlano i numeri. E i numeri dicono tutto”. E’ quanto afferma il segretario cittadino di Forza Italia, Andrea La Rosa, che torna a intervenire sulla querelle del mercato ortofrutticolo di contrada Fanello con il primo cittadino Francesco Aiello. “Da parte di chi è stato sindaco per sette volte – chiarisce l’esponente forzista – non mi aspetto risposte qualunquiste a fronte di una struttura che, purtroppo, è sempre la stessa, alle prese con i disagi e i problemi di sempre. Io non sarò competente e non avrò l’esperienza da sindaco di Aiello ma, in questo caso, mi limito semplicemente a evidenziare i fatti. E i fatti dicono che gli operatori continuano a fare i conti con tutta una serie di difficoltà interne all’importante realtà. Per cui mi sento di lanciare il guanto di sfida al sindaco: sono disponibile a un confronto pubblico, scelga lui il luogo e l’orario, per mettere in luce le sue responsabilità e il fatto che continua a rifuggire le stesse a fronte del fatto che si registra sul punto una scarsa sensibilità amministrativa. A me non deve nessuna risposta. Al contrario, invece, di tutti gli operatori che ogni giorno si confrontano con questa situazione limite. Operatori a cui il sindaco deve, senz’altro, una risposta seria”.

