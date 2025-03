Comune di Modica, gratuità del trasporto alunni e della refezione scolastica. Questi i fatti secondo Frasca

La Consigliera comunale, del gruppo Siamo Modica, Elena Frasca, scende in campo in merito alla mozione urgente presentata dai consiglieri DC, Siamo Modica e Gruppo Misto per la gratuità dei servizi di trasporto e refezione scolastici. Questi sono i fatti! – scrive Frasca – l’Amministrazione tace anche sugli emendamenti dell’On. Ignazio Abbate. Nella seduta del 5 marzo 2025, il Consiglio Comunale di Modica ha approvato la mozione di indirizzo urgente presentata il 10 febbraio 2025, dai consiglieri di Democrazia Cristiana, Siamo Modica e Gruppo Misto, avente ad oggetto la revisione e l’adeguamento delle tariffe per la refezione scolastica e il trasporto scolastico. Se le famiglie del Comune di Modica, con ISEE da zero a 14.000 euro, come richiesto dai consiglieri della mozione, potranno beneficiare per l’anno in corso della gratuità dei servizi di trasporto e refezione scolastici per i loro figli in età di obbligo scolastico, lo si deve unicamente ai fondi regionali frutto degli emendamenti dell’On. Ignazio Abbate, relativi all’art. 9 della legge reg. 3/2025: euro 665.000,00 per Modica, unico Comune siciliano! Una boccata d’ossigeno provvidenziale per le famiglie – continua la Consigliera Frasca – soprattutto nell’attuale situazione di dissesto, nella quale il Comune avrebbe dovuto chiedere alle stesse un contributo per la copertura integrale del costo dei servizi in questione. Proprio sulla base degli emendamenti presentati dall’On. Ignazio Abbate, i consiglieri di tre gruppi hanno presentato la mozione chiedendo urgentemente all’Amministrazione comunale di predisporre tutti gli atti necessari per rendere effettivi il prima possibile questi benefici, perché ogni giorno di ritardo sarebbe andato a gravare sui bilanci familiari. Fare riferimento solo alla legge e non menzionare affatto gli emendamenti di un deputato regionale e la mozione urgente presentata da dodici consiglieri comunali a beneficio di tante famiglie, significa – come minimo – non riportare correttamente la realtà dei fatti! Invero, – conclude Frasca – nonostante il mantra della tanto decantata trasparenza, questa Amministrazione ha volutamente bypassato gli emendamenti approvati dell’On. Ignazio Abbate e la mozione dei suddetti consiglieri comunali su una tematica di fondamentale importanza, prendendosi meriti che non ha.

