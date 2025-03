Veicoli storici negli Iblei, il secondo incontro itinerante a Vittoria

Secondo appuntamento mensile con l’organizzazione di “Veicoli storici negli Iblei”, le mostre statiche di auto storiche che si tengono nei vari Comuni della provincia di Ragusa. Dopo il primo appuntamento a Chiaramonte Gulfi, nello scorso mese di febbraio, domenica 16 marzo ci sarà il bis a Vittoria. Il consiglio direttivo del Veteran car club ibleo ha avviato una serie di iniziative al fine di stimolare la partecipazione dei numerosi possessori di auto storiche a dei momenti di incontro-confronto sul territorio. Anche in questo caso la partecipazione sarà aperta agli amici dei soci del club in possesso di auto storiche. “Sosteremo dalle 10 alle 13 – spiega il presidente del Veteran, Antonino Provenzale – a piazza del Popolo dove gli appassionati e i curiosi avranno modo di ammirare le nostre “vecchie signore”. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Aiello si è dimostrata molto lieta di questo appuntamento e ha prontamente aderito alla nostra richiesta autorizzando la sosta. Non solo. Metterà a disposizione del nostro gruppo una guida che ci condurrà per animare un percorso culturale”.

