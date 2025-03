Sicurezza stradale a Vittoria, Fdl: “Necessari dossi pedonali e dissuasori di velocità”

A seguito del recente incidente avvenuto in via Cavalieri di Vittorio Veneto il consigliere Alfredo Vinciguerra, capogruppo di FdI, con il collega Pippo Scuderi torna a chiedere con forza l’installazione di dossi e appositi dissuasori di velocità nelle zone nevralgiche di Vittoria.

“Mesi fa avevo proposto una mozione, poi approvata dal consiglio, proprio sulla sicurezza stradale che impegnava l’amministrazione alla installazione di dossi pedonali e dissuasori di velocità. Una mozione rimasta lettera morta visto che Aiello e i suoi, evidentemente impegnati ad assumere sodali e parenti di consiglieri, non hanno fatto nulla”, dice Vinciguerra.

“Siamo più volte intervenuti – proseguono Vinciguerra e Scuderi – per chiedere azioni da programmare per la sicurezza stradale, con interventi adeguati al contesto urbano e non con strumenti che mettono a repentaglio la pubblica incolumità, come avvenuto in Viale Iannizzotto, dove sono stati installati dossi non adeguati alle specifiche esigenze dell’arteria. Ci sono zone come gli ingressi cittadini, l’area antistante lo stadio, le vie limitrofe alle scuole e alle aree gioco che necessitano di interventi. Non possiamo attendere che si consumino incidenti e non possiamo mettere a rischio la sicurezza dei pedoni. Quindi l’amministrazione si svegli e proceda a programmare acquisto e installazione di strumenti utili evitando sprechi clamorosi come i 40mila euro per i bagni pubblici”.

