Quarantuno alunni del Verga di Comiso superano i quarti di finale dei Giochi matematici della Bocconi

Ancora risultati di rilievo per gli alunni dell’istituto comprensivo Giovanni Verga di Comiso. Ancora una dimostrazione di preparazione che risulta essere di assoluto livello. E’ dunque un motivo di soddisfazione il fatto che quarantuno alunni della scuola secondaria del Verga abbiano superato i quarti di finale dei campionati internazionali dei Giochi matematici dell’Università Bocconi di Milano. I piazzamenti ottenuti dai ragazzi dell’istituto con dirigente scolastica la prof. Maria Cafiso sono eccellenti. “Ora, i nostri talentuosi studenti – chiarisce il docente referente responsabile, il vicepreside Gigi Bellassai – sono pronti a sfidarsi alla semifinale di Gela il prossimo 15 marzo. Chi supererà, poi, questa fase avrà la possibilità di accedere alla finale di Milano. Ecco perché intanto rivolgiamo un applauso a tutti i partecipanti e, poi, un grande in bocca al lupo per la semifinale”. Il gruppo sarà accompagnato a Gela dalle docenti Veronica Salonia e Kentia Barone.

Salva