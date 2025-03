A Monterosso Almo si sta costituendo un distaccamento di volontari dei Vigili del Fuoco

Il sindaco di Monterosso Almo, Salvatore Pagano. annuncia la creazione di un distaccamento di volontari dei Vigili del Fuoco presso i locali del Centro COM situato nella zona artigianale.

“Dopo diverse ed intense interlocuzioni a livello regionale e provinciale con i vertici della protezione civile, nonché previa richiesta formale al comando provinciale dei vigili del fuoco e coinvolgimento della prefettura di Ragusa – afferma il primo cittadino – oggi abbiamo avuto la visita al centro dei funzionari del comando dei vigili del fuoco Di Martino e Cascione, i quali hanno dato il via libera per l’avvio delle procedure di costituzione del distaccamento dei volontari che si affiancherà a quello di Santa Croce Camerina. Un risultato grande e importante – conclude il sindaco – che mette Monterosso Almo al centro delle politiche sulla sicurezza del patrimonio boschivo e sulla sicurezza in generale”.

Nella foto il sindaco salvatore Pagano con i funzionari dei VV. F. di Ragusa ed i responsabili dell’Ufficio Tecnico Comunale di Monterosso.

