DiQuattro (FdI Ragusa): È questo l’esempio di politica che vogliamo dare ai giovani”?

La recente nascita del circolo ragusano di Controcorrente, il movimento fondato dall’onorevole La Vardera, ha suscitato alcune riflessioni da parte di Simone Diquattro, Vicecoordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Ragusa.

Diquattro, pur riconoscendo alcune battaglie condivisibili di La Vardera, si interroga sulla coerenza dei nuovi esponenti iblei di Controcorrente. In particolare, sottolinea come alcuni di loro abbiano cambiato casacca più volte in pochi anni, passando attraverso diverse formazioni politiche.

“Conosco personalmente molti dei protagonisti di questa nuova realtà e nutro stima per loro, ma un dato salta subito all’occhio,” afferma Diquattro. “Alcuni esponenti iblei di Controcorrente hanno cambiato casacca più volte in pochissimi anni, passando attraverso formazioni politiche che spaziano dal Movimento 5 Stelle a Fratelli d’Italia, dalla Lega a Sud Chiama Nord, fino a Più Europa. In sostanza, tre o più partiti nel giro di pochissimo tempo.”

Diquattro si chiede se questo sia il modo corretto di combattere la vecchia politica e di denunciare il presunto marciume del sistema. Soprattutto, si interroga sull’esempio che si vuole offrire ai giovani, già disillusi dalla politica.

“È davvero questo il modo di combattere la vecchia politica? È così che si vuole denunciare il presunto marciume del sistema? Ma, soprattutto, è questo l’esempio che vogliamo offrire ai giovani già disillusi dalla politica?”

Diquattro riconosce che cambiare idea può essere segno di intelligenza, ma sottolinea la differenza tra intelligenza e trasformismo. “C’è chi sostiene che solo gli stupidi non cambiano mai idea. Verissimo. Ma esiste una netta differenza tra essere intelligenti e praticare il trasformismo. E, se il prezzo dell’intelligenza è rinnegare continuamente se stessi, allora preferisco restare stupido.”

La sua esperienza politica, seppur breve, si è formata grazie all’esempio di chi gli ha trasmesso valori solidi come coerenza, lealtà e trasparenza, principi che ha cercato di seguire sempre, anche nelle scelte più difficili.

Salva