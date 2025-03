Sparatoria a Vittoria: zio spara al nipote, movente passionale?

Una violenta sparatoria ha scosso la tranquilla notte vittoriese, con un uomo che ha sparato al nipote per motivi che sembrano essere di natura passionale. L’episodio, avvenuto intorno alle 3 del mattino tra via Marzabotto e via Milano, ha visto un inseguimento culminato con il ferimento del giovane, colpito alla schiena da due proiettili.

Secondo le prime ricostruzioni, il presunto aggressore sarebbe giunto sul posto a bordo di un’auto, suonando ripetutamente il clacson. Questo gesto avrebbe attirato l’attenzione del nipote, un trentenne, che è uscito di casa e si è trovato di fronte il parente armato. L’uomo ha aperto il fuoco, colpendo il giovane alla schiena.

La vittima è stata immediatamente trasportata all’ospedale “Guzzardi, dove è attualmente ricoverata in prognosi riservata. I sanitari rassicurano, però, che non sarebbe in pericolo di vita.

I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno avviato le indagini e fermato il presunto responsabile. La polizia ha fornito supporto nelle operazioni. Sulla scena del crimine sono stati rinvenuti cinque bossoli e due ogive conficcate in un muro.

Le prime informazioni escludono il coinvolgimento della criminalità organizzata, ipotizzando un regolamento di conti di natura familiare. Al momento, la pista più accreditata è quella di un movente passionale, ma le indagini sono ancora in corso per chiarire tutti i dettagli della vicenda.

